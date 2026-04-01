Dalla mattina di martedì 31 marzo non si hanno più notizie di un pensionato di 70 anni che si è allontanato da una comunità di Raffadali. Si tratta di Teodoro Scaramuzza. Al momento dell’allontanamento indossava un giubbotto blu scuro, pantaloni da tuta neri e scarpe di colore nero e verde. Non sono note le ragioni dell’allontanamento.

L’allarme è stato lanciato dal personale addetto della struttura. Sono stati avvisati i carabinieri del Comando provinciale di Agrigento che hanno avviato le ricerche, estese a tutto il territorio provinciale. La foto dello scomparso è stata diramata a tutte le forze dell’ordine.

Chiunque dovesse avere informazioni utili o dovesse avvistarlo, è invitato a contattare tempestivamente il numero unico di emergenza 112.

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