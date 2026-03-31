Non basta il calendario a cambiare stagione. Su Agrigento torna il maltempo e scatta l’allerta meteo gialla per la giornata di mercoledì 1 aprile. Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato l’avviso di condizioni avverse valido dalla mezzanotte del 31 marzo fino alle 24 del giorno successivo.
Previste piogge e temperature sotto la media stagionale, in un quadro che conferma come la primavera faccia ancora fatica a imporsi.
Il sindaco Francesco Miccichè invita alla massima prudenza, soprattutto nelle aree più esposte al rischio di allagamenti. Tra le raccomandazioni: limitare gli spostamenti, evitare ponti, passerelle e argini dei corsi d’acqua e non sostare nelle zone urbane soggette a criticità.
Attenzione anche a seminterrati e sottopassaggi: in caso di forti piogge è necessario mettersi in sicurezza ai piani superiori ed evitare qualsiasi tentativo di attraversamento.
L’evoluzione del quadro meteo sarà monitorata nelle prossime ore.
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