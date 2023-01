Si allontana da casa per un’ora, e i ladri rubano l’oro di famiglia

Esce di casa, assentandosi per circa un’ora, fra le 19 e le 20. Tanto è bastato ai ladri per forzare l’infisso del primo piano di uno stabile, introdursi nell’abitazione, mettere tutto a soqquadro e rubare tutto l’oro di famiglia. A formalizzare la denuncia di furto, a carico di ignoti, ai carabinieri della Stazione cittadina, è stata una pensionata, settantottenne, di Aragona. L’ammontare del “colpo” non è stato ancora quantificato, ma da una prima stima, si parla di almeno tre mila euro, non coperto da assicurazione.

E’ successo in via F31 ad Aragona. A fare la scoperta al momento del rientro a casa, è stata la stessa proprietaria che fra incredulità e rabbia non ha potuto far altro che allertare il 112. I militari dell’Arma, dopo il sopralluogo di rito, hanno notiziato la Procura della Repubblica di Agrigento, e sono state avviate le indagini per provare a identificare i malviventi.