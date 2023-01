Sesso con ragazzina disabile: condannato e portato in carcere

E’ stato arrestato e portato in carcere, dai poliziotti del Commissariato di Licata, il settantaseienne licatese Vito Florio che deve scontare la pena residua di 2 anni, 8 mesi e 13 giorni di reclusione per i reati di violenza sessuale continuata e tentata violenza sessuale aggravata. L’anziano nei giorni scorsi è stato condannato definitivamente a quattro anni di reclusione dalla Cassazione, per avere costretto una ragazzina affetta da problemi psichici ad avere rapporti sessuali con lui. Con un’altra giovanissima l’aggressione non sarebbe riuscita per l’opposizione della vittima, che lo colpì con calci e pugni facendolo desistere.

La sentenza è stata identica in tutti i gradi di giudizio. Adesso l’anziano deve scontare il residuo di pena. Trattandosi di reati ostativi ovvero di quelli che non prevedono la possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione, ieri mattina, è stato arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Agrigento, e dopo le formalità di rito, portato in carcere. I fatti sarebbero avvenuti alla periferia di Licata, tra il 2014 e il 2016.

Una delle due ragazze vittime delle sue attenzioni sessuali, all’epoca quindicenne, aveva problemi psichici e l’altra era dodicenne. In questo lasso di tempo l’uomo avrebbe abusato della ragazza con problemi psichici, e nel 2016, invece, avrebbe tentato con la dodicenne.