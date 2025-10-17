Dalle 19:30 di ieri, giovedì 16 ottobre, non si hanno più notizie di Vincenzo Milisenda, 80 anni di Raffadali. L’uomo si è spostato da Raffadali, ultimo avvistamento, a bordo della sua auto una Renault Clio grigia, targa FK191RK, per andare in un supermercato. Le immagini di alcune telecamere di video sorveglianza del Comune lo hanno ripreso all’uscita di Raffadali in direzione di Agrigento.

I carabinieri hanno avviato le ricerche. “È possibile che si sia allontanato disorientato o in difficoltà, quindi ogni segnalazione è preziosa. Chiunque abbia visto l’uomo o la vettura è pregato di contattare le Forze dell’Ordine o il numero 3281877881. Ogni informazione può essere fondamentale”. A darne nota sui canali social è il primo cittadino Silvio Cuffaro

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp