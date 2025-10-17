Il cardinale agrigentino, Baldo Reina, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, e il cardinale Blase Joseph Cupich, arcivescovo di Chicago, sono stati nominati membri della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano. La nomina è stata fatta da Papa Leone XIV. Inoltre, il Santo Padre ha confermato per il mandato in corso membri della stessa commissione i cardinali: Kevin Josep Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita; Arthur Roche, prefetto del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti; Lazzaro You Heung-sik, prefetto del Dicastero per il clero; Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese orientali. Con questo incarico, il cardinale Reina assume un ruolo chiave nella gestione della vita amministrativa e istituzionale del Vaticano.

