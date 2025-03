Agrigento rinnova il suo messaggio di pace e fratellanza con l’accensione del Tripode dell’Amicizia, il rito simbolico che segna l’inizio ufficiale della Festa del Mandorlo in Fiore. Un gesto carico di significato che, nella cornice suggestiva della città dei templi, assume quest’anno un valore ancora più profondo.

“Il dialogo non è solo un’opzione, ma una necessità”

A pochi istanti dall’accensione, il sindaco Francesco Micciché ha voluto sottolineare il valore universale di questo momento: “In un tempo segnato da conflitti e divisioni, Agrigento vuole farsi portavoce di un messaggio: il dialogo non è solo un’opzione ma una necessità. Accendendo questo tripode riaffermiamo un principio essenziale: la pace non è un traguardo astratto ma una responsabilità quotidiana che si costruisce con scelte coraggiose, con gesti concreti e con la determinazione di chi crede in un futuro senza barriere.”

Al suo fianco, il prefetto Salvatore Caccamo, a suggellare il patto di fratellanza che il Mandorlo in Fiore porta avanti da decenni. Un festival che, attraverso la musica, la danza e il folklore, unisce popoli e culture nel segno della condivisione.

Una fiamma che illumina il cammino verso la Concordia

“Questa fiamma rappresenta un legame tra culture e suggella un patto di fratellanza – ha proseguito Micciché – illuminando il cammino dell’umanità verso la Concordia. Ai miei concittadini dico siate fieri della nostra storia e del nostro spirito di accoglienza. A voi amici che venite da ogni parte del mondo dico sentitevi a casa: questa città è anche vostra perché Agrigento appartiene a chiunque creda nei valori della giustizia, dell’amicizia e della pace.”

Con l’accensione del tripode, la città si immerge nel cuore della festa, pronta a vivere giorni di spettacoli, esibizioni e momenti di incontro tra le tradizioni del mondo. Un evento che, anno dopo anno, conferma Agrigento come capitale dell’incontro e del dialogo tra i popoli.

