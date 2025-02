Un operaio di 58 anni è morto a Licata mentre stava lavorando in un cantiere in piazza Sant’Angelo nelle vicinanze di un portone di un edificio. Non dovrebbe trattarsi, da una prima ricostruzione dei fatti, di una morte sul lavoro. L’ipotesi più accreditata, al momento, sarebbe quella di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Sul posto i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. I carabinieri della Compagnia di Licata hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia. Il 58enne si è accasciato improvvisamente al suolo e da lì a poco il suo cuore si è fermato.

