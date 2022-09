Show Cooking al Cous Cous Fest a San Vito lo Capo per Mario Ciulla di Granofino

Torna anche quest’anno una delle manifestazioni enogastronomiche siciliane più gettonate, il Cous Cous Fest a San Vito lo Capo e quest’anno in uno show Cooking dedicato alla pizza ci sarà anche Mario Ciulla, proprietario di Granofino. Si parlerà insieme ad altri tra i migliori pizzaioli della regione di territorio, lievitati identitari e delle tradizioni legate alla pizza. Una vetrina importante che vedrà protagonista una pizzeria di Agrigento, l’evento si svolgerà il 19 settembre alle ore 12 in Piazza Santuario. Un riconoscimento importante per Granofino dopo la finale di Agrigento Cooking Show ed aver vinto come Miglior Pizzeria a km 0 di Sicilia nel contest di All Food Sicily, figlio di un lavoro costante nel tempo che punta a valorizzare la materia prima nostrana.