Shopping ‘gratis’ al centro commerciale: ruba capi d’abbigliamento: arrestato un uomo

Shopping “gratuito”, in negozi del Centro commerciale “Città dei Templi” di Agrigento, per un 53enne di Porto Empedocle. L’uomo, bloccato dai carabinieri del Norm della Compagnia di Agrigento, è stato trovato in possesso di diversi capi d’abbigliamento.

E’ stato arrestato, in flagranza di reato, per furto aggravato, e su ordine del magistrato di turno, posto ai domiciliari. Il cinquantatreenne aveva sottratto un giubbotto, delle camice e alcune maglie. Addosso aveva una tronchesina con cui aveva divelto le placche antitaccheggio.

Come procedura impone in questi casi, è stata effettuata una perquisizione nella sua abitazione, nel corso della quale, i militari dell’Arma hanno rinvenuto altro vestiario, tra cui una felpa, dei giubbotti, e altri maglioni, tutta merce che sarebbe stata riconosciuta dai titolari di negozi del centro commerciale di Villaseta. Furti, quindi, che sarebbero stati reiterati.