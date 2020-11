E’ stato condannato per abusivismo edilizio, e adesso deve scontare 4 mesi di reclusione, in detenzione domiciliare. I carabinieri della Tenenza di Favara, in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, hanno arrestato un cinquantatreenne favarese.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato appunto posto ai domiciliari. La vicenda risale al 2013, quando nel corso di un controllo delle forze di polizia, vennero scoperti gli abusi edilizi.