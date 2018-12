Sgarbi contro Firetto: “Mi ha negato il Pirandello”

AGRIGENTO – Le interviste a Vittorio Sgarbi non sono mai banali: “Mi dicono che il sindaco di Agrigento ha nagato la presentazione dei miei spettacoli al Teatro Pirandello”. Una censura che all’ex assessore regionale ai Beni Culturali, Vittorio Sgarbi, non è andata giù: “Se Firetto non mi vuole al teatro, lo dica apertamente perchè prima che contro a Sgarbi va contro la cittadinanza”.

Vittorio Sgarbi è stato ad Agrigento per presentare il suo libro (La presentazione del libro di Vittorio Sgarbi ad Agrigento)

Il critico d’arte, in città martedì 11 e mercoledì 12 dicembre, per presentare il suo ultimo lavoro “Novecento. Dal Futurismo al Neorealismo. Volume 1″. Due gli incontri. Il primo nello Spazio Temenos della Chiesa di San Pietro in via Pirandello, il secondo, mercoledì 12 presso la sede dell’Accademia di Belle Arti Michelangelo in via Bac Bac 7, alle 11. Incontro riservato alla stampa, ai docenti dell’Accademia e a una rappresentanza di allievi.