Si è intrufolato, dopo avere sfondato la porta d’ingresso, all’interno dell’abitazione di una pensionata canicattinese, di 94 anni, vedova, verosimilmente, per mettere a segno un furto. Anche se in mancanza di certezze non è escluso che volesse occupare abusivamente l’immobile. E’ stato subito fermato dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Canicattì. Teatro dell’evento delinquenziale un’abitazione di contrada “Rinazzi” alla periferia dell’abitato canicattinese. A finire nei guai un 25enne, disoccupato, Sorvegliato speciale e attualmente sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di violazione di domicilio e violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza. L’indagato, l’altro pomeriggio, approfittando della momentanea assenza della proprietaria, è riuscito a sfondare la porta d’ingresso e ad intrufolarsi nell’abitazione dell’anziana. Ma proprio in quei momenti sono giunti i militari dell’Arma e il venticinquenne è stato bloccato.