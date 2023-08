Si rafforza la componente di Forza Italia in Sicilia con l’atteso passaggio del sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo. Il primo cittadino, eletto con il 52,86% dei voti, pari a 6.799 persone, sembra pronto ad aderire alla componente azzurra.

L’adesione di Corbo è ormai questione di ore, e si attende solo l’ufficialità. Insieme a lui, anche i consiglieri Rossella Ferraro e Carmelo Onolfo sembrano pronti a unirsi a Forza Italia nella provincia di Agrigento, seguendo le orme di Lillo Restivo, che aveva già aderito in precedenza.

La segreteria regionale dovrebbe rilasciare un comunicato ufficiale a breve per confermare queste adesioni, che sono particolarmente gradite al presidente della regione siciliana, Renato Schifani.

Restiamo in attesa degli sviluppi per capire come questo passaggio influenzerà la politica locale e il futuro della componente di Forza Italia in Sicilia.