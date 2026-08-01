«C’è entusiasmo e tanto talento». La Porta: «Sarà un’officina del talento»

Si è conclusa con un bilancio decisamente positivo la prima settimana di stage organizzati dall’Akragas SLP per la nascita del nuovo Settore Giovanile. Le sedute di selezione, svoltesi allo stadio comunale “Totò Russo” di Aragona, hanno visto una significativa partecipazione di giovani calciatori e delle loro famiglie, confermando l’interesse che il progetto biancazzurro sta già suscitando sul territorio.

Gli stage, riservati alle categorie 2008-2009 e 2010-2011-2012-2013, sono stati coordinati dal Direttore Tecnico del Settore Giovanile Pino Rigoli, che al termine delle giornate ha espresso grande soddisfazione per il livello tecnico e per l’entusiasmo riscontrato.

«Sono felice di essere tornato all’Akragas – ha dichiarato Rigoli –. Ho trovato tanto entusiasmo e tanti ragazzi con qualità interessanti. Il nostro obiettivo è costruire un percorso serio che permetta ai giovani di crescere e di arrivare preparati a vestire la maglia della prima squadra. Lavoreremo con impegno per valorizzare ogni talento.»

A testimoniare l’importanza attribuita dalla società al nuovo progetto erano presenti anche il presidente Salvatore La Porta, il direttore generale Giancarlo Rosato, l’allenatore della prima squadra Fabrizio Cammarata insieme al suo staff tecnico. Una presenza significativa che conferma come il Settore Giovanile rappresenti uno dei punti cardine del nuovo corso biancazzurro.

«Il nostro sarà un’officina del talento – ha sottolineato il presidente Salvatore La Porta –. Se questi ragazzi hanno talento, il nostro compito sarà scoprirlo, coltivarlo e accompagnarlo nella crescita. Vogliamo costruire una cantera regionale capace di offrire ai giovani un’opportunità concreta e di alimentare nel tempo la prima squadra.»

L’attività proseguirà già dalla prossima settimana, sempre allo stadio “Totò Russo” di Aragona. Giovedì 6 agosto sarà nuovamente dedicato ai ragazzi delle categorie 2008 e 2009, mentre venerdì 7 agosto toccherà ai nati negli anni 2010 e 2011, 2012 e 2013. Entrambi gli appuntamenti sono fissati per le ore 17.

Gli stage rappresentano il primo passo concreto del progetto voluto dall’Akragas SLP per costruire un settore giovanile moderno, organizzato e orientato alla formazione di uomini e calciatori, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per il calcio giovanile del territorio e dell’intera Sicilia.

Per info e contatti – 3758827778

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