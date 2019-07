“Settimana Russa in Sicilia – VIII Edizione” Mercoledì la presentazione

L’associazione Dietro le Quinte, in collaborazione con la PRO Loco di Agrigento, è lieta di presentare l’ottava edizione della “Settimana Russa in Sicilia”.

Dal 2005 la città di Agrigento è gemellata con la cittadina Russa di Perm e l’associazione Dietro le Quinte, nel corso degli anni, ha promosso lo scambio culturale e artistico tra le due città proponendo partecipazioni a festival e rassegne a gruppi provenienti dalla Russia e realizzando eventi italiani e delegazioni allo scopo di stringere i rapporti tra le due realtà. Nel 2012 è stata realizzata la prima “Settimana Russa in Sicilia”, con sede stabile ad Agrigento, in occasione della quale si è registrata la presenza di 2500 turisti, per 10 giorni, sul territorio che hanno partecipato ad attività artistiche di grande livello culturale. Era il 5 luglio 2012, infatti, quando è stato firmato il gemellaggio tra le città di Perm e Agrigento, stipulato alla presenza del console Russo Korotkov. Un gemellaggio che ha riscosso notevole interesse sul nostro territorio e ha avuto un ottimo ritorno di immagine sul versante russo che, grazie alle azioni di promozioni, ha contribuito a incrementare il bacino di richiesta turistica russa nei confronti del nostro territorio. Quest’anno, in occasione dell’ottava edizione, si è già registrata una notevole risposta di consensi da parte di numerosi artisti russi che parteciperanno all’evento.

Inserito nel programma anche un momento di aggregazione tra i nostri due Stati, una sorta di incontro artistico Italia/Russia a 360°, al quale parteciperanno studenti italiani provenienti dalle scuole ed accademie d’arte presenti ad Agrigento e a Perm.

Il progetto, portato avanti dall’Associazione, infatti, si propone di rendere la Sicilia, e soprattutto Agrigento con la sua Valle dei Templi, quale centro di incontro e scambi culturali tra l’Italia e la Russia, specie quest’anno, dedicato dallo Stato italiano alla cultura russa.

Si prevede una presenza russa di circa di 50 persone tra: attori, cantanti, modelli, ginnasti, accompagnatori ecc., che soggiorneranno per 13 giorni nella provincia di Agrigento, visiteranno la Sicilia e parteciperanno a seminari, meeting e spettacoli assieme ai loro colleghi artisti e ginnasti Italiani.

L’occasione sarà utilizzata contemporaneamente come volano per il lancio turistico in Russia e, più in particolare, nella Regione di Perm e nel territorio degli Urali del territorio agrigentino.

Per quanto riguarda il festival: la direzione artistica come al solito è affidata a Irina Kuleva, ideatrice assieme a Christian Vassallo del format “Settimana Russa” che ha portato in Sicilia oltre 1000 artisti russi.

Tutti gli spettacoli in programma avranno inizio alle 21:30 e verranno preceduti da un tour nei luoghi delle città ospitanti e da meetings con i colleghi artisti italiani che condivideranno il palco durante la serata.

Informazioni potranno esser prese dal sito internet www.lasettimanarussa.it e sul social di facebook sul gruppo pubblico “lasettimanarussa”.

L’evento sarà presentato domani, mercoledì 3 luglio, alle 11, all’ex Collegio dei Padri Filippini, alla presenza dell’assessore Nino Amato e di Christian Vassallo, presidente di Pro Loco Agrigento e di Pro Studios, di Irina Kuleva e di una delegazione dei gruppi partecipanti.

Agrigento, 2 luglio