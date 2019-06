Settimana dello Studente organizzata dall ‘ I.C. “Agrigento Centro”.

L’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro” a partire dal 3 e fino a venerdì 7 giugno, ha programmato la Settimana dello studente che prevede una serie di attività, anche pomeridiane, allo scopo di aprire la scuola al territorio.

L’iniziativa, oltre a rappresentare per l’istituto un’opportunità di rendicontazione sociale sulle tante attività educativo-didattiche promosse nell’arco dell’anno scolastico, intende offrire agli alunni un’ulteriore momento di crescita formativa per via delle varie performance che hanno realizzato e che verranno presentate per l’occasione ai genitori, alle autorità locali e a tutti coloro che ogni pomeriggio saranno ospiti dalla scuola.

La professoressa Anna Gangarossa, alla fine del suo primo anno in qualità di dirigente scolastico dell’I. C. “Agrigento Centro”, si ritiene soddisfatta del lavoro svolto, reso possibile anche grazie alle competenze del personale scolastico, alle opportunità offerte dal territorio e al sostegno manifestato dai genitori. “Un lavoro di squadra che mi porta a definire la nostra scuola come inclusiva, aperta al territorio, motivata a lavorare attivamente, che ha pianificato una serie di attività fino all’ultimo giorno di scuola, quando verranno organizzati i giochi di fine anno scolastico nell’ambito del progetto Sport di classe promosso con il CONI. Progetti PON, Saggi di strumento musicale, Open day che coinvolgono tutti gli alunni nella prima settimana di giugno, progetti promossi con Associazione esterne, hanno consentito agli alunni di vivere gli spazio scolastici in maniera creativa e inclusiva, dalle otto del mattino fino alle ore 19:00.”