“Settimana della Legalità”. Iniziative all’Istituto Comprensivo Agrigento Centro

Comunicato stampa sulla – L’Istituto Comprensivo Agrigento Centro, diretto dal Dirigente scolastico, Prof..ssa Anna Gangarossa, è lieto di presentare dal 18 al 23 novembre La Settimana della Legalità.

La scuola ha organizzato per l’intera settimana una serie di eventi, dibattiti, cineforum e incontri con magistrati, esponenti delle Forze dell’ordine, personalità del mondo delle istituzioni, giornalisti, uomini che quotidianamente si pongono in prima linea per contrastare e denunciare i fenomeni dell’illegalità.

Il Dirigente scolastico, la prof.ssa Gangarossa, scrive: “Il programma della manifestazione ruoterà attorno a tematiche importanti inerenti ai valori della legalità e della democrazia, per ricordare le vittime innocenti delle mafie e per sensibilizzare i nostri ragazzi e le nuove generazioni ad un corretto modo di agire, rispettoso delle regole e del vivere comune”.

Oltre alle autorità civili, militari e religiose, interverranno tra gli altri i magistrati: Salvatore Cardinale, Walter Carlisi e Marco Salvatori.

In particolare, giorno 18 novembre, per l’apertura della Settimana della Legalità, al plesso “Garibaldi”, l’Arma dei Carabinieri verrà omaggiata con la donazione di una pietra d’inciampo, realizzata dagli alunni, in ricordo del Maresciallo Giuliano Guazzelli;

mentre giorno 19 novembre, al plesso “Lauricella, alla presenza degli autorevoli ospiti verranno presentate tre targhe realizzate dai ragazzi in memoria dei tre Vigili del Fuoco morti nella tragica esplosione della cascina di Alessandria. Le targhe affiancheranno tre arbusti, che verranno piantumati dagli alunni più piccoli nelle aiuole del plesso “Lauricella, il giorno della festa dell’albero.