La Fortitudo Agrigento si prepara a vivere una settimana intensa, con una sfida in trasferta e due appuntamenti casalinghi consecutivi che promettono grande spettacolo al PalaMoncada.

Prima tappa del cammino sarà domenica 26 ottobre, quando i Giganti biancazzurri affronteranno l’Elachem Vigevano 1955 per la 7ª giornata di campionato. La partita, in programma alle ore 18:00, sarà trasmessa in diretta su LNP Pass. Dopo la buona prova interna contro Treviglio, la squadra di coach Devis Cagnardi vuole proseguire il percorso di crescita e ritrovare punti anche lontano da casa, spinta da determinazione, concentrazione e voglia di riscatto.

Poi sarà tempo di tornare a casa. Il PalaMoncada è pronto a riaccendersi per due sfide consecutive davanti al pubblico agrigentino:

📅 Mercoledì 29 ottobre alle ore 20:30, match sponsored by Pulsee

📅 Domenica 2 novembre alle ore 12:00, sponsored by Volkswagen Meridiano

Due appuntamenti da non perdere per chi ama il basket e i colori biancazzurri. La Fortitudo chiama a raccolta i tifosi per spingere la squadra verso nuove vittorie e trasformare il palazzetto in una bolgia.

🎟️ I biglietti sono già disponibili online al link https://local.ticketzeta.com/fortitudo/.

L’invito della società è chiaro: «Non perdere l’occasione di vivere dal vivo l’energia dei nostri Giganti e il calore del pubblico agrigentino».

Una settimana da Giganti, tre partite in pochi giorni e una certezza: la Fortitudo è pronta a lottare.

