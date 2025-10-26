Due incendi auto nella stessa strada, in via Gioeni nel centro di Agrigento, in poco più di due settimane. Dopo il primo episodio il Comitato di quartiere aveva già espresso preoccupazione, timore e senso di abbandono. Ieri notte le fiamme hanno devastato un’altra vettura posteggiata sotto casa del proprietario. L’automobile è una Ford Focus, di proprietà di un operaio di Agrigento trentottenne.

Chiamati dai residenti della zona, sul luogo dell’accaduto sono accorsi i vigili del fuoco, che dopo aver domato le fiamme, hanno messo in sicurezza l’area interessata.

Ad occuparsi dell’attività investigativa sono i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, i quali, nel corso del sopralluogo non hanno rinvenuto residui di liquido infiammabile, né bottigliette sospette, né altri inneschi. Gli stessi vigili del fuoco non si sono sbilanciati. Le cause sono al momento in fase di accertamento. La Procura di Agrigento, ha aperto un fascicolo.

