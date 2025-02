Reso noto il programma ufficiale del 77° Mandorlo in Fiore , un evento che si conferma tra i più attesi e suggestivi del panorama culturale siciliano. In un anno particolarmente significativo, in cui Agrigento è Capitale Italiana della Cultura , la manifestazione assume un valore ancora più profondo, esaltando le tradizioni e l’identità del territorio attraverso folklore, spettacoli e momenti di condivisione.

Di seguito, il programma completo dell’edizione 2025:

Venerdì 21 febbraio

Teatro Pirandello

“Aspettando la Sagra”: Omaggio alle tradizioni agrigentine

Sabato 8 marzo

Accendiamo la Sagra

Domenica 9 marzo

Sfilata Gruppi Folk Internazionali, Regionali e Bambini

Lunedì 10, Martedì 11, Mercoledì 12 e Giovedì 13 marzo

Sfilate dei Gruppi Folk nelle vie e nelle piazze principali della città

Martedì 11 marzo

Tempio della Concordia

Accensione del Tripode dell’Amicizia

Teatro Pirandello

America Latina Popolare

Giovedì 13 marzo

Festival del Folk di Strada

Festa in città con i gruppi folk internazionali e degustazioni di prodotti tipici

Venerdì 14 marzo

Fiaccolata dell’Amicizia

Sfilata dei gruppi folk internazionali

Fiesta Latina con balli latino-americani in piazza

Venerdì 14 e Sabato 15 marzo

Palacongressi

66° Festival Internazionale del Folklore

Domenica 16 marzo

Sfilata per le vie del centro

Gruppi folk internazionali, bambini, bande e carretti siciliani

Tempio della Concordia

Cerimonia finale e assegnazione del Tempio d’Oro 2025

Un’edizione speciale nel segno della cultura e della tradizione

Il Settantasettesimo Mandorlo in Fiore si preannuncia come un evento di grande rilievo, non solo per la varietà del programma, ma anche per la sua importanza simbolica. Agrigento, nel ruolo di Capitale Italiana della Cultura , ha l’opportunità di mostrare al mondo la ricchezza del proprio patrimonio materiale e immateriale, mettendo in scena uno spettacolo che celebra la primavera, l’accoglienza e la fratellanza tra i popoli.

Il Festival Internazionale del Folklore e il Festival “I Bambini del Mondo” si confermano due dei momenti più emozionanti della rassegna, con artisti provenienti da diversi Paesi che si esibiranno per le strade e nelle piazze della città, regalando al pubblico un mosaico di suoni, colori e tradizioni.

L’ Accensione del Tripode dell’Amicizia , rito solenne che si svolge al Tempio della Concordia, rappresenta il cuore spirituale dell’evento, un gesto che simboleggia l’unione tra cultura e la speranza di un mondo più solidale.

La Fiaccolata dell’Amicizia, le degustazioni di prodotti tipici e le numerose sfilate contribuiranno a rendere Agrigento un centro nevralgico di festa e condivisione, valorizzando il legame tra passato e presente.

La si concluderà con la cerimonia finale al Tempio della Concordia , durante la quale verrà assegnata la prestigiosa manifestazione Tempio d’Oro 2025, riconoscimento riservato al miglior gruppo folk internazionale partecipante.

Un ponte tra tradizione e futuro

Quest’anno, più che mai, il Mandorlo in Fiore non è solo una celebrazione della primavera, ma un invito a riscoprire le radici e l’identità di una terra straordinaria. In un contesto in cui la cultura diventa motore di sviluppo e valorizzazione del territorio, Agrigento ha l’occasione di mostrarsi al mondo nella sua veste più autentica e accogliente.

L’evento si configura come un momento di aggregazione e dialogo interculturale, dove il folklore si fa veicolo di memoria, storia e speranza per il futuro. Con una programmazione così ricca e variegata, la città si prepara ad accogliere visitatori da ogni parte del mondo, rinnovando il proprio impegno nel custodire e tramandare una tradizione che, da 77 edizioni, continua a far sognare.

