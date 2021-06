Setacciato San Leone, controlli per evitare risse e spaccio

Qualche grammo di droga trovata addosso ad un pusher, diverse multe per varie violazioni stradali, e un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi per stroncare sul nascere azioni criminali, e risse. Sono gli aspetti più significativi del maxi controllo effettuato dai Carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, a San Leone.

Non sono mancati i rinvenimenti di stupefacente, sequestrato a un giovane, fermato nei pressi della villetta Pertini, con la conseguente segnalazione alla Prefettura di Agrigento. Una decina di pattuglie, anche a bordo di auto civetta, ha percorso in lungo e in largo le strade del quartiere balneare agrigentino. Controllati anche i vicoli, dove sono presenti numerose abitazioni, popolate in estate, ma abitate solo in alcuni periodi nella altre stagioni.

Effettuati numerosi posti di blocco, allo scopo di identificare chiunque passasse da quelle parti, soprattutto nelle ore notturne. Controllati il lungomare, l’area dell’ex eliporto, e il porticciolo, allo scopo di prevenire tafferugli o risse, ma appunto anche spaccio, e dunque consumo, di sostanze stupefacenti.

Come sempre, non è mancato il presidio sul lungomare “Falcone Borsellino”, con il risultato di scongiurare la presenza di venditori abusivi di merce contraffatta e di parcheggiatori abusivi.