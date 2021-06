Ispezioni in 4 cantieri, denunciato imprenditore e maxi multe

Quattro imprese e 12 lavoratori controllati, un imprenditore edile denunciato, e sanzioni per complessivi 26 mila euro. E’ l’esito delle ispezioni eseguite dai carabinieri della stazione cittadina, e del nucleo Ispettorato del lavoro di Agrigento, in territorio di Grotte, nell’ambito delle attività di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19, verifiche contro le violazioni in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, e delle tipologie di reati ad esso connessi.

Scoperte irregolarità in un cantiere, dove sono state rilevate gravi violazioni relativamente a non avere valutato i rischi elettrici, omessa installazione servizi igienici, l’utilizzo di un ponteggio non idoneo e mancanza doppio montante dei mezzi di sollevamento, l’utilizzo di una carrucola non conforme. A finire nei guai un imprenditore 53enne, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per carenze relative al piano sulla sicurezza nel cantiere, con l’utilizzo di strumenti ritenuti non idonei.

Nell’ambito dei controlli alle totali quattro aziende che avevano lavori nel centro storico di Grotte, sono state elevate sanzioni per 26.044 euro.