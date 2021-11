Sesto Natale della solidarietà in ricordo di Maria Concetta Principato

Edizione numero 6 della ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐˜๐—ฎ ๐—ณ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ถ promossa da Alessandro Seminerio ๐—ป๐—ฒ๐—น ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—บ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฟ๐—ฒ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ ๐—–๐—ผ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฎ scomparsa in seguito ad un brutto male.

Le precedenti edizioni, che hanno permesso ๐—น’๐—ฎ๐—ถ๐˜‚๐˜๐—ผ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ณ๐—ฎ๐—บ๐—ถ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎ’ ๐—ฑ๐—ถ ๐—”๐—ด๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜‚๐˜๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐—ผ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ, hanno riscosso grandissimo successo in termini di donazioni e partecipanti.

Per questa sesta edizione ๐˜๐˜‚๐˜๐˜๐—ผ ๐—ถ๐—น ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฎ’ ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ผ in maniera equa a due associazioni:

– i ๐—ฉ๐—ข๐—Ÿ๐—ข๐—ก๐—ง๐—”๐—ฅ๐—œ ๐——๐—œ ๐—ฆ๐—ง๐—ฅ๐—”๐——๐—”, che distribuiranno dei ๐˜ƒ๐—ผ๐˜‚๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐—ฟ ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ utili ad aiutare le famiglie in grave difficoltร ;

– la ๐—Ÿ๐—˜๐—š๐—” ๐—œ๐—ง๐—”๐—Ÿ๐—œ๐—”๐—ก๐—” ๐—–๐—ข๐—ก๐—ง๐—ฅ๐—ข ๐—œ๐—Ÿ ๐——๐—ข๐—Ÿ๐—ข๐—ฅ๐—˜ ๐—ข๐—ก๐—Ÿ๐—จ๐—ฆ, che si occuperร invece della sistemazione e della ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ผ “๐—›๐—ผ๐˜€๐—ฝ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ – ๐—–๐—น๐—ถ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐——๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ” dell’Ospedale San Giovanni di Dio.

Partecipare alla raccolta fondi รฉ facile:

1. clicca sul link di https://gofund.me/2802e9d0

2. tap su “๐—™๐—”๐—œ ๐—จ๐—ก๐—” ๐——๐—ข๐—ก๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜”

3. hai finito

๐—ง๐—ฟ๐—ฒ ๐˜€๐—ฒ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ถ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—ผ๐—ฐ๐—ถ ๐—ฒ ๐˜€๐—ถ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ che vi consentiranno di regalare un Natale migliore a chi ha meno possibilitร di noi.

La cerimonia ย conclusiva รจ in programma il prossimo 19 dicembre alle ย 11.30, nellโ€™atrio Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Special Guest i ๐—ค๐—จ๐—”๐—ฅ๐—ง๐—˜๐—ง ๐—™๐—ข๐—Ÿ๐—ž.