Servizio idrico. Nuova assemblea del personale

Nello stesso giorno in cui è previsto un incontro a Palermo con il presidente della Regione, Nello Musumeci, i dipendenti di Girgenti Acque e Hydortecne si riuniranno in una nuova assemblea indetta dai sindacati. Domani, mercoledì 21 luglio, così come comunica la gestione commissariale, saranno possibili rallentamenti nelle prestazioni erogate per l’utenza servita dalla società. Ieri, il commissario Gervasio Venuti, ha partecipato ad un incontro con il prefetto Maria Rita Cocciufa in vista del 2 agosto prossimo, giorno in cui è prevista la chiusura della gestione prefettizia e tutto dovrebbe passare in mano alla gestione dell’Aica, la società consortile nata poco tempo fa. Previsto un altro, e forse “altri” tavoli.