Covid in Sicilia, il virus non si ferma più: 552 nuovi casi

Sono 552 i nuovi casi positivi di Covid19, registrati nelle ultime 24 ore, in Sicilia a fronte di 18.038 tamponi processati. L’incidenza si attesta ancora poco sopra il 3 per cento. L’isola è terza per i nuovi contagi giornalieri in Italia dopo Lazio e Veneto, che mostrano rispettivamente 681 e 600 nuovi casi. Emerge dal bollettino del Ministero della salute di martedì 20 luglio. I nuovi casi nelle singole province siciliane: Agrigento 121, Catania 91, Caltanissetta 86, Ragusa 67, Palermo 65, Trapani 51, Enna 37, Siracusa 31, Messina 3. Gli attuali positivi sono 5.800 con un aumento di altri 419 casi. I guariti sono 130 mentre nelle ultime 24 ore si tornano a registrare 3 vittime che portano il totale dei decessi sale, dunque, a 6.010. Sul fronte ospedaliero si registra una risalita dei ricoverati che sono adesso 177, uno in più rispetto a ieri mentre diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva che adesso sono 21, uno in meno.