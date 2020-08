Servizio di noleggio golf car per attività sportive, ricreative e professionali

La golf car è un piccolo autoveicolo elettrico progettato specificamente per il contesto sportivo del golf, considerando che l’estensione dei campi richiede necessariamente la presenza di un veicolo idoneo per spostarsi lungo il percorso.

Tuttavia, si può dire che una golf car costituisca una soluzione versatile ed ecologica, ideale in molti contesti, sia in situazioni professionali, sia durante eventi, feste e manifestazioni o per effettuare lavori di manutenzione in un ambiente esterno.

Una golf car può essere acquistata nuova o usata, inoltre, per noleggiare una golf car su ideashopadria.com bastano solo pochi minuti sufficienti per scegliere il tipo di veicolo desiderato e chiedere un preventivo. Esistono diversi modelli di auto elettriche di questo tipo, alcune sono predisposte unicamente per un utilizzo personale, all’interno dei campi di golf o comunque di un’area verde privata, altre sono invece omologate e autorizzate a circolare liberamente su strada, andando a costituire una modalità alternativa ed ecologica di muoversi.

Quale modello di golf car è meglio noleggiare?

La prima distinzione tra le golf car riguarda la differenza tra i veicolo omologati e non omologati. I veicoli non omologati sono adatti per muoversi all’interno di ambienti privati o comunque protetti, non solo campi da golf, come abbiamo detto, ma anche giardini, parchi, campeggi, strutture turistiche e ricettive, spiagge, ambienti industriali, centri commerciali, stazioni, aeroporti e luoghi simili.

Una golf car omologata è invece utilizzabile in situazioni di ogni genere, può essere tranquillamente impiegata come mezzo di trasporto per spostarsi in città, è ideale per il trasporto sia di persone che di oggetti, bagagli e materiali di lavoro. Offre inoltre la possibilità di essere adattata e personalizzata con un allestimento specifico, ad esempio per il servizio navetta di un albergo o per organizzare il tour di un giardino pubblico.

Nel modello base, la golf car ospita due viaggiatori, ma può essere modificata e personalizzata per il trasporto di materiali di lavoro, attrezzature da spiaggia o sportive e per ospitare anche un maggior numero di passeggeri.

Scegliere solo un veicolo di ottima qualità

Nella scelta di una golf car ideale, è importante valutare prima di tutto la qualità delle batterie, che devono garantire una buona autonomia e una rapida ricarica. Anche la possibilità di personalizzare le prestazioni in base alle specifiche esigenze del cliente, al contesto di utilizzo e al terreno è di fondamentale importanza nella scelta del veicolo ideale.

Se l’esigenza è quella di percorrere strade sterrate, spiagge o terreni irregolari, esistono anche veicoli dotati di ruote idonee e ammortizzatori.

Il servizio di noleggio golf car permette di scegliere veicoli per trasportare comodamente da due a sei passeggeri, sia omologate per viaggiare su strada che non omologate. Il periodo di noleggio è a discrezione del richiedente, sia per un unico giorno, ad esempio per il servizio fotografico di un matrimonio, sia per servizi prolungati e periodi a lungo termine.

Viene fornita l’assistenza tecnica e la possibilità di custodire i veicoli in rimessa durante i periodi invernali.