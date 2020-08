Iniziato il Campionato Federale Fit Padel di serie D

Prima giornata del campionato regionale Padel della Federazione Italiana Tennis con al via 4 squadre agrigentine (3 del

TC Città dei Templi e Athena Padel.

Nella mattinata di domenica le squadre B e C del Città dei Templi hanno ospitato le forti squadre del TEMA Palermo A e dello Sporting Mediterraneo A (candidate alla serie C) onorando la competizione con lo stile di sempre e la voglia di fare sempre più esperienze. Vittorie per Palermo e Catania per 3 a 0.

Nel pomeriggio l’attesissimo derby tra la squadra A del Città dei Templi e l’Athena Padel è stato vinto dal club del Presidente e giocatore Alessandro Platania per 2 a 1 ribaltando il parziale di 0 a 1 dopo il doppio femminile con due vittorie nettissime nei due doppi maschili. Grande soddisfazione perché in una sola giornata 24 atleti agrigentini, nati proprio sui campi di villaseta, hanno confermato quanta magia abbia questo sport.