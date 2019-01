L’assessorato regionale alla Famiglia liquida due milioni alle ex Province per garantire i servizi scolastici ai disabili, in quest’inizio d’anno, in attesa dell’approvazione del bilancio.

Mariella Ippolito, assessore regionale delle Politiche Sociali, ha spiegato che i servizi comprendono il trasporto, l’igiene personale e l’assistenza alla comunicazione.

Dall’assessorato e’ partita anche una nota nella quale si precisa che non sussistono motivi di interruzione e quindi c’è l’invito a proseguire le attivita’ anche per evitare quella che potrebbe profilarsi come interruzione di pubblico servizio.

140 mila euro andranno ad Agrigento.