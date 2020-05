Servizi di stampa: aumenta la richiesta d’ abbigliamento

La possibilità di personalizzare t-shirt, capi di abbigliamento e accessori in genere, quali possono essere borse, zaini o gadget, sta riscuotendo un successo sempre più ampio, non solo per quanto riguarda le aziende, sempre alla ricerca di prodotti promozionali originali e di elevata qualità, ma anche tra i privati che desiderano distinguersi con un regalo originale da offrire ad amici e familiari.

Per ottenere un risultato eccellente e realizzare capi personalizzati secondo le preferenze ed esigenze personali, è necessario rivolgersi ad una tipografia specializzata nella progettazione e creazione di questo tipo di prodotti, in grado di valutare e comprendere ogni desiderio e di fornire la soluzione ideale ad ogni singola richiesta, sia sotto l’aspetto tecnico che artistico e creativo.

La tipografia di Burger-print.com è un’azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di una vasta gamma di prodotti stampati dalle diverse caratteristiche, che offre ai propri clienti un servizio online innovativo, accurato e professionale.

Tutta la procedura, dalla scelta dell’articolo, alla definizione dell’ordine, al pagamento, avviene direttamente online, velocizzando al massimo i tempi, con la presenza di un customer care sempre attivo e disponibile per fornire ogni tipo informazione.

Capi di abbigliamento personalizzati e gadget per ogni occasione

I prodotti più richiesti su Burger Print sono le t-shirt e le collezioni di capi sportivi e di abbigliamento da lavoro, definiti da uno stile moderno e disponibili in una ricca gamma di modelli e di colori. Oltre ad una linea di abbigliamento di tendenza, che include t-shirt, felpe, canotte e pantaloni, è possibile scegliere t-shirt in cotone organico, capi tecnici per lo sport e il tempo libero e indumenti particolarmente resistenti per la scuola e le attività professionali.

L’intento della tipografia online è quello di offrire un prodotto eccellente, ma soprattutto di fornire ai propri clienti un’assistenza completa e accurata, sia nella scelta dell’articolo più adatto ad ogni diversa occasione, sia in tutte le fasi dell’ordine e della spedizione.

La stampa di t-shirt personalizzate è indicata soprattutto per istituti scolastici e comunità, associazioni culturali e sportive e aziende, tuttavia può essere un’ottima idea anche in occasione di una festa di compleanno o di laurea o per un regalo originale e davvero unico per i colleghi o la famiglia.

Per garantire il risultato migliore ogni utente può selezionare la tecnica di stampa che preferisce: gli operatori provvederanno, in fase di esecutivo, ad adattare la grafica al supporto desiderato, indumento o gadget.

Stampa di qualità e tecnologie innovative

Grazie all’applicazione di tecniche di stampa moderne e all’uso di macchine e strumenti di ultima generazione, è possibile ottenere sempre un risultato perfetto, indipendentemente dal materiale e dalla forma di un oggetto.

Oltre alle magliette personalizzate, che costituiscono un’idea regalo classica per un’azienda in occasione di fiere, congressi e presentazioni di nuovi prodotti, un altro prodotto molto versatile, che una tipografia specializzata realizza facilmente, sono le shopper in tela colorata e stampata.

Semplici ma di grande effetto, le borse in tela possono essere decorate con il logo personale, dell’ufficio o dell’azienda, oppure con una citazione, un disegno o qualsiasi altro elemento grafico o tipografico, e realizzate nel quantitativo desiderato.

La borsa shopper in tela di cotone naturale è anche un’idea regalo particolarmente gradita a chi ama la natura e desidera evitare al massimo gli sprechi, dato che potrà così evitare di utilizzare i sacchetti in plastica per lo shopping. Le borse in tela personalizzate sono piuttosto economiche e, insieme alle t-shirt, rappresentano un ottimo gadget per pubblicizzare un’attività professionale o commerciale.

Per ricevere il proprio capo d’abbigliamento personalizzato a casa entro breve tempo, basta scegliere il modello desiderato e selezionare la tecnica di stampa: serigrafia, stampa a caldo o ricamo a macchina.

Ognuna di queste tipologie di stampa permette di valorizzare al meglio il proprio prodotto, garantendo di disporre di abbigliamento personalizzato della massima qualità.