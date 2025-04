I risultati del campionato di serie D – Girone I, 30° Giornata: Pompei – Reggina 1-2; Sambiase – Enna 0-1; Siracusa – Scafatese 3-1; Vibonese – Licata 0-1; Locri – Città Di S. Agata 1-2; Nissa – Città Di Acireale 2-2; Sancataldese – Ragusa 1-0; Castrum Favara – Nuova Igea Virtus 1-1. Riposa: Paternò. Ritirato: Akragas.

Il Licata espugna il Luigi Razza di Vibo Valentia con la rete di Peppe Maimone. Un successo di straordinaria importanza per la squadra di Pippo Romano in piena lotta per la salvezza.

Solo un punticino per il Castrum Favara bloccato in casa dalla Nuova Igea Virtus. Servivano tre punti ma la formazione di Infantino si deve accontentare di un punto. Reti: Al 19esimo del primo tempo ospiti in vantaggio con Calafiore, pareggio dei padroni di casa al 61esimo con Varela.

Classifica Serie D – Girone I: Siracusa 69, Reggina 65, Scafatese 53, Sambiase 50, Vibonese 46, Nissa 43, Paternò 39, Pompei 34, Nuova Igea Virtus 34, Ragusa e Sancataldese 31, Castrum Favara e Città Di Acireale 29, Enna 28, Licata 25, Città Di S. Agata 23, Locri 22.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp