Serie D: mercoledì i quarti di Coppa Italia e quattro recuperi di campionato

Al via domani i quarti di finale di Coppa Italia Serie D: Sanremese-Mantova, Matelica-Ambrosiana, Real Giulianova-Aquila Montevarchi e Albalonga-Messina sono le sfide in programma alle ore 14.30, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si va diretti ai calci di rigore. Delle formazioni rimaste in corsa il Matelica è l’unica superstite della passata edizione (il cammino dei biancorossi si interruppe proprio ai quarti), mentre l’Albalonga riuscì ad arrivare in finale due anni fa.

Le vincenti si affronteranno in semifinale (andata 27 febbraio, ritorno 3 aprile) secondo gli abbinamenti previsti dal tabellone: vincente Sanremese-Mantova contro vincente Matelica-Ambrosiana e vincente Real Giulianova-Aquila Montevarchi contro vincente Albalonga-Messina.

Nella stessa giornata spazio a quattro recuperi di campionato: alle ore 14.30 si giocano Isernia-Forlì e Città di Campobasso-Sangiustese (20ª giornata girone F), alle 15 Olympia Agnonese-Cesena (21ª giornata girone F) e alle 18 Bitonto-Taranto (18ª girone H).

Quarti di finale Coppa Italia Serie D

Sanremese-Mantova (arbitro Vergaro di Bari)

Matelica-Ambrosiana (Bianchini di Perugia)

Real Giulianova-Aquila Montevarchi (Zucchetti di Foligno)

Albalonga-Messina (Scatena di Avezzano)