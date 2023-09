Siracusa salta in vetta alla classifica del girone I della serie D, primo ko per la Vibonese, raggiunta dal Trapani (turno di riposo già osservato) e dall’Akragas che vola a quota 9 punti. Ancora a zero la Gioiese, salto in avanti di Licata e Canicattì a 8 punti. Risultati del campionato di serie D girone I quarta giornata: Città Di Sant’Agata – Real Casalnuovo 2-1; Lamezia Terme – Città Di Acireale 2-1; Trapani – Vibonese 1-0; Gioiese – Canicattì 0-2 (Reti di Gabriele Salvia e Bonilla); Portici – Sancataldese 1-2; Ragusa – Akragas 0-1 (Rete di Scozzari. La formazione di Coppa ha portato a casa il terzo successo consecutivo); San Luca – Reggio Calabria 0-0; Licata – Locri 1-1; Siracusa – Nuova Igea Virtus 1-0. Riposa: Castrovillari.

Classifica: Siracusa 10; Akragas, Trapani e Vibonese 9, Licata e Canicattì 8, Real Casalnuovo e Lamezia Terme e Città Di S. Agata 6, Locri, Nuova Igea Virtus e San Luca 4, Città Di Acireale, Ragusa, Portici e Sancataldese 3, Reggio Calabria 1, Gioiese e Castrovillari 0.

Prossimo turno domenica primo ottobre:

Acireale-San Luca

Akragas-Trapani

Canicattì-Città di Sant’Agata

Reggina-Siracusa

Locri-Gioiese

Nuova Igea Virtus-Portici

Real Casalnuovo-Ragusa

Sancataldese-Licata

Vibonese-Castrovillari

Riposa: Lamezia Terme