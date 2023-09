Nella maestosa cornice del Teatro Greco di Taormina, domenica sera, 24 settembre, è andato in scena di famoso balletto di repertorio di danza classica “Il Lago dei Cigni” con i primi ballerini Amilcar Gonzales (primo ballerino della Nation Ballet School of Cuba e Ballerino professionista alla nota trasmissione tv AMICI) e la prima ballerina Emiliya Legostaeva (prima ballerina dell’Operà di Kyiv). Le ragazze della scuola di danza “ADDIS” di Agrigento, diretta dalla maestra Silvana Tabbone , ne sono state protagoniste insieme ad altri più di 100 ballerini provenienti da tutta Italia, con diverse coreografie. Nonostante la giovane età, le ballerine agrigentine hanno dimostrato una grande professionalità e una preparazione degna del palcoscenico che le ha accolte, segno distintivo della cura con cui la maestra Tabbone prepara i propri allievi. L’invito alla partecipazione a questo importante evento è per le danzatrici una grande opportunità di crescita non solo artistica ma anche umana e la giusta ricompensa al duro lavoro svolto in sala negli anni.