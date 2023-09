La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato i calendari della serie D e anche quello del girone I. Nella prima giornata, in programma domenica 10 settembre, l’Akragas sfiderà il Licata calcio, all’Esseneto. Il giro di boa per i nove gironi avverrà il 20 dicembre con l’ultima giornata del girone d’andata, poi il campionato si fermerà dal 24 al 31 dicembre per le festività Natalizie. Il 17 settembre sarà di scena Portici FBC Ssdarl- Akragas. Domenica 24 si torna all’Esseneto dove i biancoazzurri sfideranno il Città di Sant’Agata. Il primo ottobre trasferta contro Gioiese 1918. L’8 ottobre la squadra di mister Coppa sfiderà in casa il Castrovillari. Il 15 ottobre sarà Trapani- Akragas, mentre il 22 all’Esseneto la squadra agrigentina affronterà il Ragusa. Ancora il 29 trasferta contro la Vibonese. Il primo novembre sarà di scena Akragas- Canicattì, mentre il 5 i biancazzurri sfideranno l’Afragolese 1944. Per l’undicesima giornata di andata, il 12 novembre, la squadra akragantina affronterà la Sancataldese, il 19 in casa il Locri. Il calendario prevede ,poi, la sfida del 26 novembre contro Città di Acireale. Per la quattordicesima giornata l’Akragas sfiderà, il 3 dicembre, in casa la Nuova Igea Virtus trasferta per la quindicesima giornata, il 10, contro Lamezia Terme. Si continuerà il 17 dicembre quando all’Esseneto i biancazzurri sfideranno il Siracusa. Il 20 sarà di scena San Luca-Akragas. La Reggina pare sarà ammessa successivamente nel girone, se così fosse dovrà recuperare le partite.