Una giornata indimenticabile quella di domenica 3 settembre cha ha trasformato la spiaggia di San Leone in un palcoscenico di gioia e speranza. Ventotto bambini e bambine provenienti dalla Cooperativa Rinascita sono stati i protagonisti dell’evento straordinario “Il Sogno del Surf”, la conclusione del progetto distrettuale “Lo scrigno dei sogni”. Questa iniziativa è stata un progetto congiunto del Rotaract Club Agrigento e del Rotaract Club Mussomeli, in collaborazione con la Scuola di Surf San Leone Surf Tribe. La giornata ha preso il via sotto un sole radiante e con un’atmosfera carica di attesa. Ventotto piccoli campioni, con età compresa tra i 6 e i 12 anni, si sono radunati sulla spiaggia. Gli istruttori esperti della Scuola di Surf San Leone Surf Tribe hanno preso la guida, garantendo la massima sicurezza mentre insegnavano ai bambini come cavalcare le onde. Ogni bambino ha ricevuto un’attenzione personalizzata, incitamenti costanti e applausi scroscianti mentre affrontava il mare aperto. Dopo l’entusiasmante esperienza in acqua, la spiaggia è diventata il palcoscenico di giochi scatenati che hanno fatto scoppiare risate contagiose tra i bambini.

La giornata ha raggiunto il suo culmine con una cerimonia di premiazione toccante. Ciascun bambino ha ricevuto un premio speciale per il coraggio dimostrato nel surfare. Questi premi non sono stati solamente riconoscimenti tangibili, ma testimonianze del loro spirito indomabile e della capacità di superare ogni ostacolo. Questo evento è stato un vero trionfo dell’inclusione, dimostrando quanto sia potente la comunità quando si unisce per sostenere i più vulnerabili tra di noi. I soci del Rotaract Club Agrigento e del Rotaract Club Mussomeli hanno lavorato instancabilmente per rendere possibile questo giorno speciale, dimostrando che l’inclusione è una responsabilità di tutti noi.

«Con questa iniziativa, – ha affermato Angelo Vitello, il presidente del Rotaract Club Agrigento – abbiamo l’obiettivo di affrontare le difficoltà che sorgono da situazioni di disagio sociale e emarginazione, spesso legate a complessi contesti economici e familiari, così come a sfide personali. Vogliamo assicurarci che i bambini della Cooperativa Rinascita si sentano avvolti da protezione, guida e ispirazione nel loro percorso di crescita. Cerchiamo di stimolare i loro sogni, scoprire le loro vocazioni e coltivare le loro abilità sociali, poiché crediamo nel futuro luminoso di questi giovani e intendiamo indirizzarli verso vie migliori, potenziando le loro abilità individuali.»

La giornata si è infine conclusa con un pranzo conviviale tra bambini e le bambine della cooperativa Rinascita e i soci dei due Rotaract club.