Per l’Akragas il prossimo campionato di serie d prenderà ufficialmente il via l’ 8 settembre 2024. Sono state ufficializzate, dal dipartimento interregionale della Lega nazionale dilettanti, le date di partenza per il campionato nazionale di serie d, per la Juniores e per la Coppa Italia: la Serie D 2024/2025 con la prima giornata prenderà il via domenica 8 Settembre, mentre due settimane prima toccherà alla Coppa Italia iniziare, domenica 25 Agosto. La Juniores Nazionale scatterà , invece, sabato 14 Settembre.