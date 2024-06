La Direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha conferito tredici nuovi incarichi di dirigenza professionale, tecnica e amministrativa. A decorrere dal primo di luglio scatterà la decorrenza d’incarico per Cinzia Morreale, dirigente di affari generali e convenzioni, Massimo Petrantoni, attività amministrativa legale, Salvatore Montante, contabilità e bilancio, Giuseppe Sanfilippo, patrimonio, Vincenzo Ripellino, acquisizioni di beni e servizi sanitari, Rosalia Calà, economato e acquisizioni beni e servizi non sanitari, Maria Rita Safonte, trattamento economico, Francesco Faro, impiantistica e strutture, Rosa Spinella, acquisizione servizi tecnici e tecnologici, Maria Tirrò, supporto amministrativo al Dipartimento salute mentale, Valeria Lo Vullo, supporto amministrativo al Dipartimento di prevenzione medica, Riccardo Insalaco, servizi informativi aziendali; Ernesto Sferrazza, Energy management. Questa mattina il commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, insieme al Direttore del Dipartimento amministrativo ASP, Beatrice Salvago, ha incontrato i neo-dirigenti per un incontro programmatico presso la Cittadella della Salute di Agrigento.