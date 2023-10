Una sconfitta immeritata per la squadra di Mister Coppa, che non riesce a conquistare punti importanti per la classifica. Ieri contro la Vibonese, all’Esseneto, l’Akragas ha perso con il risultato di 1-2 e, dunque, non ha guadagnato i tre punti importanti in questo momento. Adesso l’Akragas osserverà un turno di riposo, approfittando , magari, di recuperare qualche infortunato. Il prossimo turno sarà in trasferta, si giocherà con il Real Casalnuovo il prossimo 22 ottobre. Poi, il 29 ottobre, si torna all’Esseneto per un derby tutto agrigentino: i biancazzurri sfideranno il Canicattì.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA: (in neretto le squadre con una gara in meno)

SIRACUSA 19

TRAPANI 18

VIBONESE 15

AKRAGAS 12

LICATA 12

CITTA’ SANT’AGATA 12

CANICATTI’ 11

SANCATALDESE 10

IGEA VIRTUS 10

LAMEZIA TERME 9

REAL CASALNUOVO 9

RAGUSA 9

ACIREALE 9

REGGIO CALABRIA 7 (due gare da recuperare)

LOCRI 4

SAN LUCA 4

GIOIESE 3

PORTICI 3

CASTROVILLARI 0

Hanno riposato: Reggio Calabria, Trapani, Acireale, Castrovillari, Lamezia Terme, Vibonese, San Luca.

ECCO I RISULTATI DELLA SETTIMANA GIORNATA:

AKRAGAS-VIBONESE 0-2 (Tandara, Convitto (V), De Mauro (A))

CANICATTI’-TRAPANI 1-3 (Cocco, Samake, Samake (T), Meneses (C))

CITTA’ DI ACIREALE-PORTICI 1-0 (Maltese)

FOOTBALL C. LAMEZIA TERME-SIRACUSA 1-4 (Saraniti (LT), autogol Da Silva, Vacca, Maggio, Favetta (S))

LA FENICE AMARANTO-LICATA 2-0 (Barillà, Marras)

LOCRI-RAGUSA 0-2 (Vitelli, Oggiano)

NUOVA IGEA VIRTUS-GIOIESE 2-1 (Isgrò, Longo (I), De Marco (G))

REAL CASALNUOVO-CASTROVILLARI 3-2 (Reginaldo, Dore, Reginaldo (RC), Varel, Varela (C))

SANCATALDESE-CITTA’ DI S.AGATA 1-0 (Zerbo)

Prossimo turno 15/10/2023

Castrovillari – Canicattì

Gioiese – Reggio Calabria

Licata – Acireale

Portici – Lamezia

Ragusa – Sancataldese

Sant’Agata – Igea

Siracusa – San Luca

Trapani – Locri

Vibonese – Real Casalnuovo