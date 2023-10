Il Re incontrastato della Via Atenea: il fascino duraturo di Andrea Camilleri nella Città dei Templi

Lo scrittore Andrea Camilleri continua ad essere il “re” incontrastato della via Atenea, Seduto al tavolo del Caffè, in tutti questi anni ha dialogato silenziosamente con migliaia e migliaia di turisti che, percorrendo il salotto buono cittadino, si sono voluti sedere accanto per un selfie. Basta scorrere a caso le pagine social per rendersi conto di quanto sia importante, per i turisti in visita nella città dei templi, farsi immortalare accanto alla statua in bronzo del grande scrittore. Ma non basta, Da anni è diventato di moda anche lasciare la propria recensione dopo la visita alla statua di Camilleri su “TripAdvisor”, su “Italia recensioni” o su altri siti ancora, dedicati alle bellezze della nostra terra. Dati significativi che confermano l’interesse crescente verso il centro storico di Agrigento.

“Molto suggestiva. Collocata nella via principale ha una visibilità eccellente. Complimenti” scrive ad esempio, il 16 aprile 2023, nel suo commento online Giuseppe da Torino.

Sono tante recensioni, in italiano ma parecchie anche in inglese, lasciate da turisti che hanno subito il fascino della città vecchia e dell’autore di casa nostra. E pazienza se qualche vacanziere continentale, nella recensione, sbaglia ad indicare la via dove si trova l’opera bronzea realizzata dallo scultore Giuseppe Agnello, confondendo via Imera con via Atenea. Alcuni lamentano la poca somiglianza con lo scrittore o la mancanza di rispetto verso l’opera dovuta ai “bivacchi” notturni intorno, ma in generale è tutto un coro di elogi per la statua collocata nella piazzetta dello scrittore nel cuore del centro storico. Dopo le prese di posizione del passato, quando una ragazza si fece fotografare a cavalcioni sul collo del Maestro di Vigàta, Vincenzo B. di Casalnuovo in provincia di Napoli, scrive oggi: “Un piccolo omaggio a Camilleri ad Agrigento. Purtroppo si potrebbe fare sicuramente di più oltre alla totale inciviltà delle persone che ci si siedono sopra per mangiarsi gelati e quant’altro”.

Il commento lasciato da Caruccia di Busto Arsizio (Varese) è che la statua è: “una bella idea. Ultimamente sta diventando di moda mettere un personaggio locale in versione statua in centro”.

“Un piccolo ma dovuto omaggio quello che ha voluto fare l’amministrazione di Agrigento allo scrittore Andrea Camilleri: una piazzetta – chiamata non a caso “Piazzetta dello Scrittore” – dove campeggia la statua in bronzo di Camilleri” scrive Andrea MNZ Ancona

“Una scoperta inaspettata, – firma la sua recensione, il 4 settembre scorso, Giuseppe C. – E’ stato stupendo trovarsi davanti alla statua del maestro Camilleri. Molto carina l’idea di potersi sedere nella sedia accanto la sua per due “chiacchiere letterarie”.

Più datata è invece la recensione di Rosa, (1° Novembre 2015): “Certamente è un piacere poter sedere vicino al grande Camilleri, seppure in una scultura, non molto somigliante per la verità!”.

“Chiudendo gli occhi avverti la sua presenza – fa eco Emanuele il 12 luglio 2023. – Opera molto bella e soprattutto contestualizzata benissimo”.

Insomma, sembra veramente che l’attrattiva principale di via Atenea sia proprio lui, il papà del Commissario Montalbano, in attesa, 24 ore su 24, di qualcuno che vada sedersi accanto, per farsi immortalare e pubblicare la foto sui social. Tutto questo non può che giovare all’economia turistica della città!

LORENZO ROSSO

Foto Angelo Pitrone