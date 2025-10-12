Savoia – Castrum Favara 1-0 (rete di Munoz al 24′ del primo tempo). Nel primo tempo i padroni di casa sfiorano il vantaggio e l’intervento di Lauritano salva il Castrum Favara. Otto minuti più tardi Meola ci prova dalla distanza, l’estremo difensore se la cava in due tempi anticipando l’accorrente Favetta. Al 24’ il Savoia crea l’uno a zero: Ledesma riceve su fallo laterale, pennella al centro per Munoz che stacca di testa e batte Lauritano. La risposta della formazione allenata da Terranova arriva poco dopo la mezz’ora, Vaccaro prende la mira e sfiora il sette destro dello specchio biancoscudato.

Nella ripresa il Castrum Favara prova ad alzare i ritmi. Al 60′ Mendez serve Piazza in posizione regolare, conclusione e De Lorenzo sicuro devia in angolo. L’undici di Catalano prova a chiuderla al 69’ su un corner di Ledesma svetta Ceka che impatta e sfiora il raddoppio. Qualche minuto dopo è il turno di Bitonto, che conclude dalla distanza costringendo Lauritano al volo plastico. Nei minuti finali il Savoia resta in dieci a causa dell’espulsione di Forte. Il Castrum Favara cerca il pareggio ma non lo trova.

I risultati del campionato di serie D – girone I, 7° Giornata: Città Di Acireale – Città Di Gela2-1; Messina – Reggina 1-0; Ragusa -Gelbison 0-0; Savoia – Castrum Favara 1-0; Vibonese – Milazzo 3-1; Vigor Lamezia – Nissa 0-1; Athletic Club Palermo – Enna 2-2; Nuova Igea Virtus – Sambiase 1-2; Sancataldese – Paternò 3-0.

Classifica Serie D – Girone I: Savoia 13; Nuova Igea Virtus, Sambiase, Nissa e Vibonese 12; Città Di Gela, Gelbison e Athletic Club Palermo 10; Milazzo 9; Sancataldese, Reggina e Castrum Favara 8; Vigor Lamezia 7; Paternò 6; Città Di Acireale e Enna 5; Ragusa 4; Messina (-14) -2.

