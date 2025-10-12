Un’altra prova di carattere, un’altra vittoria da grande squadra. La Virtus Akragas SLP piega il Noto Calcio per 2-1 e conquista tre punti pesantissimi in una gara tutt’altro che semplice, segnata da episodi, tensione e momenti di sofferenza. Al vantaggio ospite di Miraglia su rigore al 18’ del primo tempo, rispondono prima Llama, anch’egli dal dischetto al 42’, e poi Tripoli, che al 10’ della ripresa firma la rimonta biancazzurra.

Il pomeriggio dell’Esseneto non è stato quello delle partite facili: il Noto ha mostrato compattezza, sfruttando con cinismo l’unica disattenzione della retroguardia agrigentina per portarsi avanti. Ma la squadra di Seby Catania, spinta dal suo pubblico e dalla forza del gruppo, ha reagito con personalità, trovando il pari grazie alla freddezza del suo capitano argentino Cristian Llama, sempre più leader tecnico e morale.

Nella ripresa, l’Akragas ha preso in mano la gara, alzando il ritmo e chiudendo gli ospiti nella propria metà campo. Il gol del sorpasso arriva al 55’: Tripoli, in grande forma, sfrutta un’incertezza difensiva e batte Chalbi con un destro preciso che fa esplodere l’Esseneto.

Nonostante il forcing finale del Noto, i biancazzurri hanno difeso il risultato con ordine e carattere, anche in un finale acceso da falli, ammonizioni ed espulsioni (fuori Di Dio tra gli ospiti).

L’Akragas chiude con un successo dal sapore speciale, frutto di una prova matura, consapevole e di grande spirito di sacrificio. “Partite come questa si vincono solo con il cuore” avrebbe detto qualcuno dagli spalti, e mai frase fu più vera: la Virtus conferma la propria solidità e continua la sua corsa nelle zone alte della classifica.

TABELLINO

Virtus Akragas SLP – Noto Calcio 2-1

Marcatori: 18’ pt Miraglia (rig.), 42’ pt Llama (rig.), 10’ st Tripoli.

Virtus Akragas SLP: Manna; Cammilleri (33’ st Erbini), Fragapane, King, Cipolla, Noto; Rizzo, Marchica (41’ st Yoboua), Llama (49’ st Scribani); Tripoli (26’ st Gambino), Ten Lopez.

A disp.: Cagnina, Tavella, Messina, Indelicato, Nobile. All. Catania.

Noto Calcio: Chalbi; Fontana (22’ st Guzzardi), Brancato, Greco, Fronterre, Di Dio; Gomes (13’ st Sanchez), Giarratana, Miraglia (22’ st Gabrielli), Reis Castro; Alecci (44’ st Ricco).

A disp.: Di Benedetto, Fusco, Andolina, Battaglia, Santoro. All. Gallo.

Arbitro: Corvaglia di Catania.

Note: Angoli 8-1; recupero 3’-5’.

Ammoniti: Alecci, Fronterre, Brancato, Manna, Cipolla, Di Dio.

Espulso: Di Dio.

