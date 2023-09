Il campionato di Serie D girone I promette emozioni intense anche nella prossima giornata, con sfide adrenaliniche e scontri diretti che promettono di tenere con il fiato sospeso gli appassionati di calcio. Ecco un’analisi delle principali partite in programma per Domenica 17 Settembre:

Acireale vs. La Fenice Amaranto Ora: 15:00

Lo scontro tra Acireale e La Fenice Amaranto si preannuncia come un match dal sapore di derby. Entrambe le squadre daranno il massimo per ottenere i tre punti e iniziare la loro scalata verso le posizioni migliori della classifica.

Gioiese vs. Akragas Ora: 15:00

La Gioiese affronta l’Akragas in una partita che promette spettacolo. Entrambe le squadre vogliono dimostrare di essere pronte a lottare per i primi posti, e questo scontro diretto potrebbe già dare importanti indicazioni sulle reali ambizioni delle due formazioni.

Lamezia vs. Igea Ora: 15:00

Il Lamezia ospita l’Igea in un incontro che si preannuncia equilibrato. Entrambe le squadre cercheranno di mettere in campo il loro miglior gioco per conquistare i tre punti e guadagnare un vantaggio psicologico nelle prime fasi del campionato.

Licata vs. Afragolese Ora: 15:00

Il Licata affronta l’Afragolese in un confronto che si annuncia molto interessante. Entrambe le squadre vorranno dimostrare di avere le carte in regola per lottare per un posto ai vertici della classifica e questa partita potrebbe essere un banco di prova importante.

Portici vs. Canicattì Ora: 15:00

Il Portici scende in campo contro il Canicattì in un incontro che promette giocate spettacolari e momenti di grande tensione. Entrambe le squadre sono determinate a ottenere la vittoria e potrebbero regalarci una partita da ricordare.

Ragusa vs. Castrovillari Ora: 15:00

Il Ragusa ospita il Castrovillari in un match che si preannuncia avvincente. Entrambe le squadre hanno voglia di mettersi in mostra e conquistare i tre punti, e questo potrebbe tradursi in un’ottima partita di calcio.

San Luca vs. Sancataldese Ora: 15:00

Il San Luca affronta la Sancataldese in un incontro che potrebbe riservare sorprese. Entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo per ottenere un risultato positivo e questa determinazione potrebbe garantire spettacolo per i tifosi.

Sant’Agata vs. Vibonese Ora: 15:00

Sant’Agata e Vibonese si sfidano in un match che si prospetta avvincente. Entrambe le squadre vogliono iniziare la stagione con il piede giusto e questo scontro diretto potrebbe essere la migliore occasione per dimostrare la loro forza.

Siracusa vs. Locri Ora: 15:00

Il Siracusa accoglie il Locri in un incontro che promette spettacolo. Entrambe le squadre sono pronte a mettere in campo il loro miglior gioco e questa partita potrebbe regalare momenti di grande intensità.

Nota: La squadra del Trapani riposa in questa giornata.