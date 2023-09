Sono stati ufficializzati i 32esimi di finale per la Coppa Italia di serie D. L’ Akragas sfiderà l’Asd Canicattì. Appuntamento il prossimo 18 ottobre alle 15 allo stadio Esseneto di Agrigento. I tifosi sono pronti a sostenere , ancora una volta la squadra.

La formula della Coppa Italia dilettanti prevede otto fasi con le sole semifinali strutturate in partite di andata e ritorno, mentre gli altri turni si disputano in gara unica. In tutti i casi saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari.