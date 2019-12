Serie D, a Licata arriva il Marsala

Penultima gara interna del girone d’andata, oggi pomeriggio, per il Licata che alle 14,30 al Dino Liotta riceve la visita del Marsala. Un derby che, come si legge sul GDS in edicola questa mattina, evoca tempi passati con le due formazioni che hanno entrambe un passato tra i protagonisti. Una sfida, quella odierna, che il Licata deve vincere per continuare il proprio cammino e per riscattare la sconfitta esterna di domenica scorsa sul campo del Castrovillari. Discorso diverso, invece, per il Marsala che dovrebbe arrivare in riva al Salso in formazione ampiamente rimaneggiata per via delle tante partenze avvenute in settimana e non ultimo l’esonero del tecnico Gennusa. (GDS)