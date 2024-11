Oggi e domani le sfide della terza giornata del Campionato di Serie B 2024/2025 di pallavolo. I saccensi di Scalia Volley Sciacca come da calendario giocano le partite interne la domenica pomeriggio. Il turno prevede il 10 Novembre alle ore 17.30 al Palatenda “Nino Roccazzella” il match contro la “Gupe Catania”, la squadra che nello scorso torneo Roccazzella e compagni hanno battuto nella vittoriosa finale play off giocata a Salemi. I catanesi sono stati poi ripescati e affrontano l’odierno torneo con un gruppo molto giovane, quasi identico a quello dello scorso campionato.

Scalia Volley è desiderosa di riscatto dopo la sconfitta per 2-3 della scorsa settimana a Bronte, un match che dopo il primo set li ha visti protagonisti e vicini in più occasioni al successo, fino al tie break in cui hanno avuto due match point, poi perso dopo una bella rimonta dei padroni di casa.In settimana la squadra agli ordini di Enzo Graffeo ha lavorato duramente per conquistare un’altra vittoria davanti al proprio pubblico. Occorre però una prestazione esaltante e di grande concentrazione per conquistare i tre punti, come quella della partita d’esordio contro il Palermo.

La terza giornata propone gare interne per le capolista a punteggio pieno Letojanni e Bisignano, rispettivamente contro Ciclope Bronte e Papiro Fiumefreddo, avversari che non dovrebbero creare particolari insidie. Interessante la sfida tra le due siciliane più accreditate, Aquila Bronte e Siracusa, mentre la deludente Palermo, ancora a zero punti, giocherà sul difficile campo del Vibo Valentia. Chiude il quadro della terza giornata, Volley Valley Catania-Lamezia Terme, con quest’ultimo prossimo avversario in trasferta di Scalia Volley.

