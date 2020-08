Serie B: ecco la composizione ufficiale dei gironi 20/21, si comincia il 15 novembre

Serie B: la composizione ufficiale dei gironi 20/21; Agrigento è stata inserita nel Girone B: 9 Lombardia (Robur Varese, Sangiorgese, Olginate, Piadena, Ju.Vi.Cremona, Bernareggio, Pavia, Vigevano, Crema), 3 Emilia (Fiorenzuola, Piacenza, Bologna Basket 2016), 4 Sicilia (Palermo, Torrenova, Ragusa, Agrigento.

“Difficile dire quale giorno sarebbe stato meglio per noi – commenta il ds Cristian Mayer -, sicuramente ne facciamo un discorso economico, andare in aereo costa meno che andare in pullman. Riguardo al tasso tecnico un girone vale l’altro, considerato che alla fine devi scontrarti sempre con le squadre migliori se vuoi ben figurare”.

Probabilmente il Girone B e più comodo del girone meridionale dove gli spostamenti tra Calabria, Puglia, Basilicata e Campania si sarebbero dovuti affrontare in pullman, con estenuanti viaggi.

“Molto dipende dalla situazione Covid – aggiunge Mayer – oggi mi sembra di poter dire di essere stati inseriti in un discreto girone, se vogliamo fare bene dobbiamo confrontarci con tutti, siamo una squadra che viene dalla serie A, dobbiamo avere la consapevolezza che molti contro di noi vorranno ben figurare”.

Intanto si va completando il roster della Fortitudo. Presto saranno ufficializzati gli ultimi tasselli, come Peterson e Rotondo.

“Abbiamo un roster interessante con giocatori importanti per la B: Chiarastella, Rotondo, Grande. Giocatori di prima scelta. Un mix di giovani e giocatori di esperienza”. Poi Mayer spende parole di elogio per Veronesi. “Ho imparato ad apprezzarlo, è un giocatore che ci darà soddisfazioni”.

Si comincia il 15 novembre quindi. La Fortitudo andrà in ritiro il 15 settembre. Preparazione in sede. C’è voglia di far bene. Ecco i gironi:

GIRONE A: 4 Piemonte (Alba, Alessandria, Omegna, Oleggio); 7 Toscana (San Miniato, Libertas Livorno, Cecina, Firenze, Chiusi, Empoli, Piombino), 5 Emilia (Cesena, Faenza, Rimini, Imola, Ozzano).

GIRONE B: 9 Lombardia (Robur Varese, Sangiorgese, Olginate, Piadena, Ju.Vi.Cremona, Bernareggio, Pavia, Vigevano, Crema), 3 Emilia (Fiorenzuola, Piacenza, Bologna Basket 2016), 4 Sicilia (Palermo, Torrenova, Ragusa, Agrigento.

GIRONE C: 5 Veneto (Virtus Padova, Unione Padova Basket, San Vendemiano, Mestre, Vicenza); 2 Friuli (Monfalcone, Cividale); 6 Marche (Senigallia, Fabriano, Jesi, Montegranaro, Civitanova Marche, Ancona), 3 Abruzzo (Giulianova, Teramo, Roseto).

GIRONE D: 4 Lazio (Luiss Roma, Real Rieti, Formia, Cassino), 4 Campania (Salerno, Sant’Antimo, Pozzuoli, Avellino), 5 Puglia (Nardò, Bisceglie, Ruvo di Puglia, Molfetta, Taranto), 1 Basilicata (Matera), 2 Calabria (Catanzaro, Reggio Calabria).