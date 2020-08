Il consiglio straordinario per l’emergenza immigrazione. Assente il sindaco del capoluogo – VIDEO

Un Consiglio che, nella sua straordinarietà, ha svolto esattamente la funzione per la quale è stato convocato.

Erano presenti, oltre ai consiglieri e a tutta l’Amministrazione empedoclina, i Sindaci di Siculiana, Realmonte, Menfi e Licata e gli Onorevoli regionali Mangiacavallo, La Rocca Ruvolo, Di Caro; mentre l’Onorevole Catanzaro, impossibilitato a presenziare, ha fatto pervenire una nota scritta. Assente il sindaco della città capoluogo. Atteso invano. Come se l’emergenza non riguardasse la città dei templi, come se fare fronte comune, solidarizzare con gli altri sindaci, non sia un atto dovuto in un momento assai delicato come questo.

“In questo momento – afferma Marilù Caci, presidente del Consiglio comunale della Città marinara – ritengo importante fare i nomi degli intervenuti, poiché trovo corretto attribuire i meriti a chi ha veramente a cuore le problematiche del nostro territorio ma, al contempo, è anche doveroso esternare biasimo nei confronti di chi, ingiustificatamente, ha deciso di non prendere parte a questo importante incontro.

Nessun Deputato nazionale è, infatti, intervenuto.

“Partecipare – aggiunge Caci – non era una facoltà, ma un obbligo morale nei confronti di chi li ha votati e fatti eleggere e dell’intera cittadinanza che rappresentano.

Dopo aver discusso dei vari aspetti che sono insiti nella problematica relativa ai migranti, analizzato i molteplici riflessi negativi sul territorio, l’intento è stato quello di individuare le misure di ristoro più idonee a tutelare i cittadini e tutti gli operatori economici che vivono, in prima persona, i pesanti riflessi di questa immane tragedia umanitaria.

Si è, dunque, proceduto a stilare un documento, individuando dei punti focali che dovranno essere portati all’attenzione del Governo regionale e nazionale”.

