Serie A, acquisti e cessioni

l ATAL ANTA (all. Gasperini)

ACQUISTI: Skrtel (d, Fenerbahce); Malinovskyi (c, Genk); Muriel (a, Siviglia); Sportiello (p, Frosinone); Valzania (c, Frosinone fp); Haas (c, Palermo fp); Cornelius (a, Bordeaux fp); Vido (a, Perugia fp); CESSIONI: Cornelius (a, Parma); Kulusevski (c, Parma); Mancini (d, Roma); Radunovic (p, Verona); Avogadri (p, Samp); Mattiello (d, Cagliari; D’Alessandro (c, Spal)

l B OLOGNA (all. Mihajlovic)

ACQUISTI: Denswil (d, Bruges); Tomiyasu (d, Sint-Truiden); Schouten (c, Excelsior); Bani (d, Chievo); Orsolini (a, Juventus); Soriano (c, Villarreal); Musa Juwara (c, Chievo); Skov Olsen (a, Nordsjaelland)

CESSIONI: Pulgar (c, Fiorentina); Nagy (c, Bristol); Helander (d, Glasgow Rangers); Avenatti (a, Standard Liegi); Krafth (d, Amiens); Edera (a, Torino fp); Lyanco (d, Torino fp)

l BRE SCIA (all. Corini)

ACQUISTI: Magnani (d, Sassuolo); Zmrhal (c, Slavia Praga); Chancellor (d, Anzi); Joronen (p, Copenaghen); Ayé (a, Clermont)

CESSIONI: Romagnoli (d, Empoli fp); Martinelli (c, fine contratto); Dall’Oglio (c, fine contratto)

l CAGLIARI (all. Maran)

ACQUISTI: Nandez (c, Boca Juniors); Nainggolan (c, Inter); Rog (c, Napoli); Mattiello (d, Atalanta); Vicario (p, Venezia); Cacciatore (d, Chievo); Vicario (p, Venezia)

CESSIONI: Farias (a, Lecce); Giannetti (a, Salernitana); Ceter (a, Chievo); Barella (c, Inter); Doratiotto (a, Olbia); Leverbe (d, Chievo); Thereau (a, Fiorentina fp); Srna (d, fine carriera); Padoin (c, fine contratto)

l FIORENTINA (all. Montella)

ACQUISTI: Pulgar (c, Bologna); Badelj (c, Lazio); Boateng (c, Sassuolo); Lirola (d, Sassuolo); Terzic (d, Stella Rossa)

CESSIONI: Veretout (c, Roma); Vitor Hugo (d, Palmeiras); Graiciar (d, Sparta Praga); Laurini (d, Parma); Edimilson Fernandes (c, Mainz); Lafont (p, Nantes)

l GENOA (all. Andreazzoli)

ACQUISTI: Pajac (c, Cagliari); Agudelo (c, Atlético Huila); Schone (c, Ajax); Saponara (c, Fiorentina); Barreca (d, Monaco); Pinamonti (a, Inter); Jagiello (c, ZagŒŒbie Lubin); Jaroszynski (d, Chievo); Zapata (d, svincolato); Cassata (c, Sassuolo); Gumus (a, Galatasaray); Rizzo (d, Inter); Gavioli (c, Inter); Romulo (c, Lazio)

CESSIONI: Gunter (d, Verona); Rossettini (d, Lecce); Lapadula (a, Lecce); Jaroszynski (d, Salernitana); Veloso (c, svincolato, Verona); Lazovic (c, svincolato); Bessa (c, Verona fp)

l INTER (all. Conte)

ACQUISTI: Lukaku (a, Manchester Utd); Barella (c, Cagliari); Godin (d, Atl. Madrid); Agoume (c, Sochaux); Lazaro (c, Hertha Berlino); Sensi (c, Sassuolo); Brazao (p, Parma)

CESSIONI: Brazao (p, Albacete); Vanheusden (d, Standard Liegi); Emmers (c, Standard Liegi); Pinamonti (a, Genoa); Sala (d, Sassuolo); Gravillon (d, Sassuolo)

l JUVENTUS (all. Sarri)

ACQUISTI: De Ligt (d, Ajax); Buffon (p, svincolato); Rabiot (c, Psg); Lu. Pellegrini (d, Roma); Ramsey (c, Arsenal); Demiral (d, Sassuolo); Romero (d, Genoa); Traoré (c, Empoli)

CESSIONI: Spinazzola (d, Roma); Rogerio (d, Sassuolo)

l L A ZIO (all. S. Inzaghi)

ACQUISTI: Ndrecka (d, Chievo); Kiyine (c, Chievo); Jony (c, Malaga); Vavro (d, Copenaghen); Lazzari (c, Spal)

CESSIONI: Badelj (c, Fiorentina); Kiyine (c, Salernitana); Lombardi (a, Salernitana); Palombi (a, Cremonese); Romulo (c, Genoa fp)