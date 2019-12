Sergio Vella esempio delle imprese agrigentine che funzionano – VIDEO

Agrigento Oggi compie 10 anni. Nell’ambito di questa ricorrenza vogliamo dare spazio a quell’Agrigento economica, imprenditori e commercianti di successo, che hanno saputo emergere nonostante tutto. Storie belle e che possano servire da monito, perché qui c’è necessità di ripartire. Il direttore di Agrigento Oggi, Domenico Vecchio, comincia questo ciclo di interviste speciali dalla Seap di Sergio Vella, una vera eccellenza non solo per la città di Agrigento ma per tutto il territorio siciliano.

Sergio Vella è nato ad Agrigento 50 anni da una famiglia numerosa ma molto affiatata. E’ cresciuto nel centro storico della città e per questo la conosce l’ama come pochi altri. Ha seguito gli studi in città diplomandosi ragioniere a 18 anni, ma sin da quando aveva 12 anni ha cominciato a “fare impresa” con alcuni coetanei, vendendo gelati prima e fabbricando palette per giocare in spiaggia dopo. Ma faceva anche lavori di impermeabilizzazione di tetti e cisterne d’acqua a quei clienti che si recevano nel negozio di famiglia per chiedere informazioni.